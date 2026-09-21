കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുനാർ, പക്തിക പ്രവിശ്യകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെച്ചൊല്ലി ഇസ്ലാമാബാദും കാബൂളിലെ താലിബാൻ ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്. പക്തിക പ്രവിശ്യയിലെ ബർമൽ ജില്ലയിലുള്ള രാഖ, ടോർകണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ആളില്ലാത്ത ഒരു വീടിനുനേരെയും മറ്റൊന്ന് മുൻപ് കടയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിനുനേരെയുമാണ് നടന്നത്. ഇരു കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും, പക്തികയിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
കുനാർ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ മറ്റൊരു വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ടോലോന്യൂസിനെ (TOLOnews) ഉദ്ധരിച്ച് എഎൻഐ (ANI) വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, ഈ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളോ ആക്രമണം നടന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലമോ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അതിർത്തി കടന്നുനടക്കുന്ന സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ പരമ്പരയിലെ മറ്റൊരു സംഭവമായാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രവിശ്യകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.