കാകാമിഗഹാര സിറ്റി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഹോക്കിയിൽ ഭാരതത്തിന് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത 19 ഗോളുകൾക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞാണ് ഭാരത വനിതാ ടീം തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പൂണ്ണമായി ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഭാരതത്തിന്റെ
ആക്രമണ നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധത്തിന് മറുപടി ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുന്നേറ്റനിര താരം ദീപിക ഒറ്റയ്ക്ക് 8 ഗോളുകൾ നേടി തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റ് മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഭാരതം ഒന്നാം പകുതിയിൽ തന്നെ ദീപിക തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് തികച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കളി പകുതി സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭാരതം 8-0 എന്ന സുരക്ഷിതമായ ലീഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷവും ഒട്ടും ദയയില്ലാതെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട ദീപിക തുടർച്ചയായി നാല് ഗോളുകൾ കൂടി നേടി ലീഡ് 13-0 ആക്കി ഉയർത്തി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രതിരോധ നിരയെ പൂർണ്ണമായി തകർത്തു.
ദീപികയ്ക്ക് പുറമെ മനോഹരമായ ഫീൽഡ് ഗോളുകളിലൂടെ ഇഷിക മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി തന്റെ ഹാട്രിക് തികച്ചു. മധ്യനിരയിലും വിങ്ങുകളിലും മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്ത ലാൽതന്ത്ലുവാംഗി, നേഹ എന്നിവർ രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടി ഭാരതത്തിന്റെ സ്കോർ വേഗത കൂട്ടി. ടീം ഗെയിമിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി മാറിയ മത്സരത്തിൽ ബൽജീത് കൗർ, നവനീത് കൗർ, ലാൽറെംസിയാമി, സാക്ഷി റാണ എന്നിവരും ഓരോ ഗോൾ വീതം സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് സ്കോർ ബോർഡ് 19-0 എന്ന അവിശ്വസനീയമായ വലിയ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിയത്.
ഭാരത ഗോൾകീപ്പർ സവിതാ പുനിയയുടെ കരിയറിലെ 320-ാമത് സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ഭാരത വനിതാ ഹോക്കിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം എന്ന പദവി വന്ദന കതാരിയക്കൊപ്പം സവിത പങ്കിട്ടു. സവിതയ്ക്ക് പുറമെ ഭാരതത്തിന്റെ ബൽജീത് കൗർ തന്റെ കരിയറിലെ 50-ാമത് സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരവും ഈ വിജയത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കി ഇരട്ടി മധുരം നൽകി.