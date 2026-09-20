തിരുവനന്തപുരം:പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമര്ശിക്കുന്നതില് തെറ്റില്ല, പക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വിദേശപ്രതിനിധികളെ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ വിമര്ശിക്കുന്ന രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ രീതി ശരിയല്ലെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ്.
രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി വിമര്ശനം ഉയര്ത്തുന്നതില് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ രാഷ്ട്രം ആദ്യം, രാഷ്ട്രീയം രണ്ടാമത് എന്നതായിരിക്കണം നയമെന്നും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ സീനിയര് റിപ്പോര്ട്ടര് ചാനലിന്റെ രാഷ്ട്രീയവിശകലന പരിപാടിയില് വിമര്ശിച്ചു.
മോദി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയില് വിവിധ ലോകനേതാക്കളുമായി ചര്ച്ച ചെയ്തതിനെയും അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തതിനെയും വിമര്ശിച്ച് ഹാസ്യാനുകരണം നടത്തുകയായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ഡോറില് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില് സ്റ്റാന്ഡപ് കൊമേഡിയനായ പുള്കിത് മണി. രാഹുല് ഗാന്ധി സ്റ്റേജില് ഈ പരിപാടിയില് പുള്കിത് മണിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ച് (വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ശബ്ദം) എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഈ വിമര്ശനം.