ന്യൂഡൽഹി : ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ “ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ച്” പരിപാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാഭീഷണി . ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ചിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്വകാര്യ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ്.ജൂണിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നത്.
രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഛത്രോം കി ഗൂഞ്ച് പരിപാടിക്ക് ശേഷം, കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഛത്രോൺ കി ഗൂഞ്ച് പരിപാടികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പേരുകൾ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ലിംഗഭേദം, മറ്റ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ എന്നിവ നൽകേണ്ടതായുണ്ട് .
എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായി യാതൊരു സുരക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തട്ടിപ്പുകാർക്കും ഹാക്കർമാർക്കും ഈ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുമാകും. സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകൾ അയയ്ക്കുകയോ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റുകൾ പോലുള്ള സൈബർ ഭീഷണി വഴി മോചനദ്രവ്യം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം . കുറഞ്ഞത് 1,56,439 വിവര റെക്കോർഡുകളും .ദുരുപയോഗത്തിന് വിധേയമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നും ഐടി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
ഈ റെക്കോർഡുകൾ ലഭിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് “ഹാക്ക്” ചെയ്യേണ്ടതു പോലുമില്ല . നിർബന്ധിതമായി പാസ്വേഡുകൾ എൻട്രി ചെയ്യുക പോലും ആവശ്യമില്ല. ഛത്രോൺ കി ഗൂഞ്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരം സുരക്ഷാ വീഴ്ച്ച. കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് വെബ്സൈറ്റിലും ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതയിലും സൈബർ സുരക്ഷയിലും ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും, തട്ടിപ്പുകാർക്കും സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്കും മുതലെടുക്കാവുന്ന ഈ വീഴ്ച പരസ്യമായി സമ്മതിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ തയ്യാറായിട്ടില്ല.