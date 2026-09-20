ന്യൂദല്ഹി:പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കൊമേഡിയനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ വേദിയിലെ പ്രകടനത്തിനെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കൾ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.
‘തരംതാഴ്ന്നതും അശ്ലീലവുമായ ട്രോളുകൾ’ അവതരിപ്പിച്ച ‘മോശം ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളുള്ള വിനോദപരിപാടി’ എന്നാണ് ബിജെപി വക്താവ് സി.ആർ. കേശവൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്; മാന്യവും ശരിയായ ചിന്താഗതിയുമുള്ള ആർക്കും ഇതിൽ രസകരമായി ഒന്നും കാണാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഹാസ്യനടന്മാരുടെയും കോമാളികളുടെയും പാർട്ടിയായി മാറി. അവർ എന്നെന്നേക്കുമായി പുറത്തായി… ആദരാഞ്ജലികൾ (RIP),” എന്ന് പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ‘എക്സ്’ (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. “തരംതാഴ്ന്നതും അശ്ലീലവുമായ ട്രോളുകൾ” അവതരിപ്പിച്ച “മോശം ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളുള്ള വിനോദപരിപാടി” എന്നാണ് ബിജെപി വക്താവ് സി.ആർ. കേശവൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്; മാന്യവും ശരിയായ ചിന്താഗതിയുമുള്ള ആർക്കും ഇതിൽ രസകരമായി ഒന്നും കാണാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരശൂന്യമായ രീതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ശശി തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യുവാക്കളുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനോ അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ കഴിയാത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം ‘എക്സ്’-ൽ കുറിച്ചു. “ഇത്തരം കോമാളികളെയും തരംതാഴ്ന്ന സർക്കസ് പരിപാടികളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള പക്വതയോ ഗൗരവമോ ഇല്ല,” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടാതെ, സ്കിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി “അവശയായ ഒരു വയോധികയെ” പരിഹസിച്ചതിലൂടെ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് “നാരീശക്തി”യെ (സ്ത്രീശക്തിയെ) അപമാനിച്ചുവെന്നും കേശവൻ ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഒരു പരിപാടിയില് സദസ്സില് നിന്നും വൃദ്ധയായ ഒരു അമ്മയെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി കസേര കൊടുത്ത സംഭവത്തെ പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു പുള്കിത് മണിയും രാഹുല് ഗാന്ധിയും. മോദി പ്രായമേറിയ അമ്മമാരോട് കരുതലുണ്ടെന്ന് ഇത്തരം സ്റ്റേജ് ഷോകളില് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയാണെന്ന് വരുത്താനായിരുന്നു രാഹുല് ഗാന്ധിയും കൊമേഡിയന് പുള്കിത് മണിയും ചേര്ന്ന് ശ്രമിച്ചത്.
ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (DUSU) തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായ എൻഎസ്യുഐ (NSUI) നടത്തിയ പ്രകടനത്തെയും ബിജെപി നേതാവ് പരിഹസിച്ചു; പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം യുവ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം കയ്പ്പേറിയതും വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞതുമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് DUSU തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുവാക്കൾ കോൺഗ്രസിനെ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുത്താനും തഴയാനുമുള്ള കാരണം,” കേശവൻ പ്രസ്താവിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ആർഎസ്എസ് അനുകൂല സംഘടനയായ എബിവിപി (ABVP) DUSU-വിന്റെ നാല് സെൻട്രൽ പാനൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചു; അതേസമയം, എൻഎസ്യുഐ ടിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ദീപാൻഷു ഷോക്കിൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വിജയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മാതാവിനെ അപമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഈ സ്കിറ്റ് എന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയും ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും വിമർശിച്ചു.