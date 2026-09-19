ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പുരാണ കഥകൾക്ക് പുതിയ രൂപം നൽകിയ സാഗർ പിക്ചേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ‘ശ്രീമദ് ഭാഗവതം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ടെലിവിഷനിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് നേരിട്ട് വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാഗർ പിക്ചേഴ്സ് . ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാധാരണ സിനിമ പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പകരം ഏഴ് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഗംഭീര സിനിമാറ്റിക് ഡ്രാമയായി നിർമ്മിക്കുകയാണ് .
സാഗർ പിക്ചേഴ്സിനെ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കുന്നത് ‘രാമായണം’ എന്ന പേരിലാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വിശാലമായ കഥാലോകത്തെ ഒരൊറ്റ സിനിമയിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതിനുപകരം ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. കഥയുടെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും ആത്മീയ മാനങ്ങളെയും കൂടുതൽ വിശാലമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇത് വഴി സാധിക്കും .
ആകാശ് സാഗർ ചോപ്രയും അമൃത് സാഗറും ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു.. ഗംഭീരമായ സെറ്റുകൾ, ആധുനിക വിഎഫ്എക്സ്, അത്യാധുനിക സിനിമാറ്റിക് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ലോകം സ്ക്രീനിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് . കൂടാതെ, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള സിനിമകളിലും പരമ്പരകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘവും ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.