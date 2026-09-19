ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതിമാരാണ് സൂര്യയും ജ്യോതികയും. ഇരുവരുടെയും സംയുക്ത ആസ്തി 681 കോടി രൂപയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും പരസ്പരമുള്ള പ്രണയവും കരുതലും ഒട്ടും കുറയാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന താര ദമ്പതികൾ അടുത്തിടെ തങ്ങളുടെ വിവാഹ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പുതുക്കി സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ബ്ലെയർവാൻ കാസിൽ നടത്തിയ ആഘോഷദൃശ്യങ്ങള് വൈറലായിരുന്നു.
വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളാണ് സൂര്യ-ജ്യോതിക ദമ്പതിമാർക്കുള്ളതെന്നാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ചെന്നൈയിൽ സകല സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള വലിയൊരു കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട്ടിലാണ് താരകുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുത്. മുംബൈയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വെറും 1,700 സ്ക്വയര് ഫീറ്റ് മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് മാറിയത്. എന്നാൽ, ആ കൊച്ചുവീടാണ് തനിക്ക് വലിയ ആഡംബരങ്ങളേക്കാൾ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്നതെന്ന് സൂര്യ പറയുന്നു.
മുംബൈയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപ് ചെന്നൈ മഹാകവി ഭാരതി നഗറിന് (ടി. നഗർ) സമീപമുള്ള വിജയാലക്ഷ്മി സ്ട്രീറ്റിലെ ആഡംബര ബംഗ്ലാവിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം 200 കോടി രൂപയാണ്. നിലവിൽ മുംബൈയിൽ മക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ആഡംബര അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് 70 കോടി രൂപയാണ് വില കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇരുവരുടെയും ഗാരേജിൽ വിലകൂടിയ ആഡംബര കാറുകളുടെ വലിയൊരു ശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. 1.38 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരീസ്, 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഡി ക്യു 7, 61 ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്, 1.10 കോടി രൂപയുടെ ജാഗ്വാർ എക്സ്.ജെ.എൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഓഡി എ7 സ്പോർട്ബാക്ക്, 2.48 കോടി മുതൽ 2.75 കോടി രൂപ വരെ വിലമതിക്കുന്ന റേഞ്ച് റോവർ വോഗ് എന്നീ വാഹനങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ട്.