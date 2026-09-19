ന്യൂദല്ഹി: കോണ്ഗ്രസിന്റെ വിദ്യാര്ത്ഥി വിഭാഗമായ എന്എസ് യു (ഐ) വില് നിന്നും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ വിദ്യാര്ത്ഥി നേതാവിന് ദല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്ത്ഥി യൂണിയന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിളക്കമാര്ന്ന ജയം. ദീപാന്ഷു എന്ന കോണ്ഗ്രസ് റെബലായി മാറിയ, സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച വിദ്യാര്ത്ഥി വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ ദല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വിജയിച്ചതിലൂടെ, ദല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ (ഡിയു) വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന്ഞരെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ദീപാൻഷു ഷോക്കീൻ എത്തിനിൽക്കുന്നു.
ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിലേക്കും, NSUI ടിക്കറ്റിനായി ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നതിലേക്കും, ഒടുവിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നേടുന്നതിലേക്കുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ദീപാൻഷു ഷോക്കീനെ DUSU 2026-ന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ മുഖങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
NSUI-യിൽ നിന്ന് വിമതനായി മത്സരിച്ച് DUSU വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ദീപാൻഷു ഷോക്കീനെ പരിചയപ്പെടാം
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചാണ് ദീപാൻഷു ഷോക്കീൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (DUSU) വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത്. അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് (ABVP), നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NSUI) എന്നിവയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് DUSU 2026-ലെ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വമായി അദ്ദേഹം മാറിയത്.
30,615 വോട്ടുകൾ നേടി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ദീപാൻഷു ഷോക്കീൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന്റെ (DUSU) പുതിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
16,910 വോട്ടുകൾ നേടിയ ABVP-യുടെ ഇഷു മൗര്യയെയും 4,313 വോട്ടുകൾ നേടിയ NSUI-യുടെ വീർ ഛത്രത്തിനെയും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ മൗര്യയേക്കാൾ 13,705 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഷോക്കീൻ വിജയിച്ചത്.
പ്രധാന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മറികടന്നാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. ABVP-യുടെ ഇഷു മൗര്യ, NSUI-യുടെ വീർ ഛത്രത്ത്, AISA-SFI സഖ്യത്തിന്റെ അക്ഷത് ശിഖർ, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ആരണ്യ സിംഗ് റാത്തോഡ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഷോക്കീൻ മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ, DUSU വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഷോക്കീന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയായിരുന്നു.
സുരക്ഷയും താമസസൗകര്യവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണം. സത്യ നികേതൻ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഈ വിജയത്തോടെ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് DUSU സെൻട്രൽ പാനലിലെ നാല് പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി ദീപാൻഷു ഷോക്കീൻ മാറി.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ദീപാൻഷു ഷോക്കീൻ NSUI വിട്ടത്?
തുടക്കത്തിൽ DUSU തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ NSUI-യുടെ ടിക്കറ്റ് ദീപാൻഷു ഷോക്കീൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, പിന്നീട് അത് പിൻവലിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എന്എസ് യു ഐ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്മാറാൻ വിസമ്മതിച്ച ഷോക്കീൻ സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തെ സംഘടനയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് DUSU മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി മാറ്റി.
ക്യാമ്പസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണം ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൂടുതൽ സജീവമായി ഉയർന്നു കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ, താമസസൗകര്യം, കാമ്പസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ DUSU പ്രചാരണത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.