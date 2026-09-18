സ്വന്തം നിലപാടുകൾ ബോൾഡായി പറയുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് നടി വരലക്ഷ്മി . ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ അഭിമുഖത്തിൽ നടി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്ന് താനും ഭർത്താവും നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തി. നാൽപ്പത്തിയൊന്നുകാരിയായ താരത്തിന്റെ വിവാഹം രണ്ട് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു.
ബിസിനസുകാരനാ നിക്കോളായ് സച്ച്ദേവാണ് നടിയുടെ ഭർത്താവ്. നിക്കോളായിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു . ‘ എന്റെ അടുത്ത് കാശില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കിക്കോളും എന്നൊന്നും കരുതി ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കരുത്. കാരണം അയാൾ നല്ലവനാണോ കെട്ടവനാണോയെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല . കുട്ടികൾ വേണം എന്നതിനോട് എനിക്ക് ഇന്ററസ്റ്റില്ല. എനിക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട. വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക്. ഭർത്താവും കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്ന അഭിപ്രായക്കാരൻ തന്നെയാണ്.
സാമ്പത്തികമായി ഇന്റിപെന്റൻ്റാണ് സ്ത്രീയെങ്കിൽ അവൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ച് കൂടി മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. എന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളോടെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളൂവെന്ന്. അതിനുശേഷമെ ബോയ്ഫ്രണ്ട്, റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് പോകാവൂവെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്.
ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരു മകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മകളായി തന്നെയാണ് അവളെ ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് പട്ടി കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളായാണ് കാണുന്നത്. കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒരു ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ്. പ്രസവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടെ പ്രസവിക്കാൻ. കുട്ടികൾ ആയില്ലേയെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ വരില്ലല്ലോ. നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും തയ്യാറല്ലാത്തവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കരുത്.
കുട്ടിയെ വേണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദത്തെടുക്കൂ. അത്രയേറെ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ജനസംഖ്യയും ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലാണ് വരലക്ഷ്മി പറയുന്നു.