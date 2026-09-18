മകന്റെ വിവാഹത്തിന് മുൻ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പമെത്തി മുൻ മന്ത്രി കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ. ഗണേഷ് കുമാർ 1994 മെയ് 20നാണ് ഡോ.യാമിനി തങ്കച്ചിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. യാമിനി ആരോഗ്യ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് രണ്ട് ആൺ മക്കളുണ്ട്. അതിൽ മൂത്തമകനായ ആദിത്യ കൃഷ്ണൻ തമ്പിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു.
മനീഷ എതിരാജാണ് ആദിത്യ കൃഷ്ണൻ തമ്പിയുടെ വധു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയാണ് മനീഷ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂർ ജെന്നീസ് റസിഡൻസിയിലാണ് നടന്നത്. വിവാഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒപ്പമുള്ള ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ഒരു കുടുംബഫോട്ടോ വളരെ നാളുകൾക്കുശേഷമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവാദമായശേഷം ആദ്യമായാണ് യാമിനി തങ്കച്ചിക്കൊപ്പം ഗണേഷ് കുമാർ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഭാര്യ-ഭർത്താവ് എന്ന ലേബലുകൾ അഴിച്ചുവെച്ചുവെങ്കിലും മക്കൾക്ക് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട്.
അത് തന്നെയാണ് മകന്റെ വിവാഹ സമയത്തിലെ ഗണേഷിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്. ഏറെ വിവാദങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ഗണേഷിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ സമയത്ത് പകർത്തിയ കുടുംബ ഫോട്ടോ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായ കമന്റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഏറെയും കമന്റുകൾ നടന്റെ മകനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതായിരുന്നു.
ഈ വിവാഹ വേളയിൽ യാമിനിയുമായി ഗണേഷ് യോജിച്ചുവെങ്കിൽ നല്ലകാര്യം. എല്ലാവരും സന്തോഷമായി ജീവിക്കട്ടെ, നല്ല ദമ്പതികളായി ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കുട്ടികൾക്ക് ആശംസകൾ,