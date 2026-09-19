കണ്ണൂര്:വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ആഡംബര വാഹനം റേഞ്ച് റോവര് സുഹൃത്തിന് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി മടക്കി നല്കി. വാഹന ഉടമയായ സുഹൃത്തിന്റെ കണ്ണൂര് തില്ലങ്കേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തി കാര് തിരികെ നല്കുകയായിരുന്നു.സര്ക്കാര് നല്കിയ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് കോടികള് വിലയുളള ആഡംബര വാഹനം മന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതില് വിവിധ കോണുകളില് നിന്ന് വിമര്ശനം ഉയര്ന്നിരുന്നു.
തില്ലങ്കേരിയിലെ യാക്കൂബിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനമാണ് മന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചത്. സൗദി അറേബിയയില് ബിസിനസ് നടത്തുന്നയാളാണ് യാക്കൂബ്. രണ്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് വാഹനം മന്ത്രി എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
കെ ടി ജലീല് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് ഷാജി ആഡംബര വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിനെ വിമര്ശിച്ചിരുന്നു.മന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയെന്നും കെ എം ഷാജിയുടെ ബിനാമിയാണ് യാക്കൂബ് എന്നും ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.