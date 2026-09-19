വേദികളിൽ വെച്ച് അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ പലതവണ വിമർശനം നേടിട്ടുള്ള അവതാരകയാണ് മീര അിനൽ. ഇപ്പോഴിതാ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും മീരയുടെ ഒരു പ്രതികരണം വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടൻ ആസിഫ് അലി പങ്കെടുത്തൊരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം. മീരയുടെ പക്വതയില്ലാത്ത ഇടപെടലിനെ അപ്പോൾ തന്നെ ആസിഫ് തടയുകയും ചെയ്തു.
ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐഫോണ് 18 ലോഞ്ച് ആണ് വേദി. പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ നറുക്കെടുപ്പിലെ വിജയിക്ക് സമ്മാനം നൽകാനാണ് അതിഥി ആയി ആസിഫ് അലി എത്തിയത്. ഐഫോണ് ആണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനം. പരിപാടിക്കിടെ നറുക്കെടുപ്പില് ജയിച്ച യുവാവിനോട് അവതാരകയായ മീര അനില് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വേദിയിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ യുവാവിന്റെ പഴയ ഫോണ് കാണിക്കാൻ മീര ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് യുവാവ് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആസിഫ് മീരയെ തടഞ്ഞു. അനാവശ്യ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാനായി ആസിഫ് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ഇതോടെ മീര പിൻവാങ്ങി. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നുണ്ട്.