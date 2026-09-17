ന്യൂഡൽഹി ; കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പരാതിയുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര . അമിത് ഷായുടെ ബംഗാൾ സന്ദർശന വേളയിൽ മുസ്ലീം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുതിർന്ന ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ പരാതി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടർ പ്രൊഫസർ നിക്കോളാസ് ലെവ്റാത്തിനാണ് മഹുവ മൊയ്ത്ര പരാതി നൽകിയത്.
സിലിഗുരി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വഖാർ റാസ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മേധാവി ജാവേദ് ഷമീം, മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഖലീൽ അഹമ്മദ് എന്നിവരെക്കുറിച്ചാണ് മൊയ്ത്ര തന്റെ കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ജൂലൈയിലും ഓഗസ്റ്റിലും അമിത് ഷാ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി അവർ ആരോപിക്കുന്നു.
ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചതായി മഹുവ പറയുന്നു..നിലവിൽ, ഈ പരാതിയിൽ യുഎൻ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടറിൽ നിന്ന് പൊതു നടപടിയോ പ്രതികരണമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല
അതേസമയം മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ പോസ്റ്റ് വർഗീയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡയമണ്ട് ഹാർബർ സൈബർ ക്രൈം പോലീസിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ഇതിനെത്തുടർന്ന്, പോലീസ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചു