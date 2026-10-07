കല്പ്പറ്റ: ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വാഴവറ്റയിലുള്ള വീട്ടില്നിന്ന് അനധികൃത മദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യാമാതാവ് നല്കിയ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ കല്പ്പറ്റ ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി തള്ളി. കേസില് ലില്ലി ജോസ് പ്രതിയല്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് കോടതി നടപടി. ഭാവിയില് ലില്ലി ജോസിനെ പ്രതിയാക്കുകയാണെങ്കില്, അവര്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്കിയശേഷം മാത്രമേ അറസ്റ്റിലേക്കു കടക്കാവൂ എന്ന അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
അനധികൃത മദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത വീട് തന്റെ പേരിലല്ലെന്നും ലില്ലി ജോസിന്റെ പേരിലാണെന്നും വിചാരണക്കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് വാദിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പലതവണ ലില്ലി ജോസിന്റെ വീട്ടില് എത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒളിവിലുള്ള ലില്ലി ജോസ് മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിന് ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.