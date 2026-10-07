മുംബൈ: ഹിന്ദിയില് അജയ് ദേവ്ഗണ് നായകനായ ദൃശ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം ഈയിടെ റിലീസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃശ്യം ദി കണ്ക്ലൂഷന് എന്നായിരുന്നു പേരിട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ മികച്ച കഥാകൃത്തുക്കള് ചേര്ന്നെഴുതിയപ്പോള് ഹിന്ദിയിലെ ദൃശ്യം മൂന്ന് വേറെ ലെവലായി. അഞ്ച് ദിവസത്തില് ഈ ഹിന്ദി ദൃശ്യം മൂന്ന് 200 കോടി നേടിയതോടെ മലയാളത്തില് ജിത്തു ജോസഫ് ചെയ്ത ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗവും ജിത്തുജോസഫും കടുത്ത വിമര്ശനം നേരിടുകയാണ്.
ജിത്തു ജോസഫിന്റെ ഈഗോ കാരണമാണ് മലയാളത്തിലെ ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം മോശം സിനിമയായി മാറിയതെന്നും മോഹന്ലാലിന്റെ പ്രതിച്ഛായ കളഞ്ഞുകുളിച്ചുവെന്നുമാണ് വിമര്ശനം. കാരണം അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ ദൃശ്യം കാണുമ്പോള് രോമാഞ്ചം അടക്കാനാവില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3 ഡബ്ബ് ചെയ്ത് മലയാളത്തില് ഇറക്കണമെന്ന് വരെ ചിലര് ആവശ്യം ഉയര്ത്തുന്നു.
മലയാളത്തിലെ ദൃശ്യത്തില് മോഹന്ലാല് പൊലീസുകാരെ പേടിച്ച് കഴിയുമ്പോല് പൊലീസുമായി മുട്ടുകയാണ് ഹിന്ദിയിലെ അജയ് ദേവ് ഗണ്. പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ മുഴുവന് ചക്രവ്യൂഹത്തില് കുടുക്കിയാണ് ഒടുവില് അജയ് ദേവഗണും ശ്രിയ ശരണും ചേര്ന്ന് കോടതിയില് നിന്നും ഇറങ്ങിവരുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി തോമറായി വരുന്ന നടന്റെ പെര്ഫോമന്സും അതിനെതിരെ നില്ക്കുന്ന അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെയും അഭിനയമത്സരമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ റേഞ്ച് നല്കുന്നത്. അഭിഷേക് പഥക് ആണ് ദൃശ്യം3ന് കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കഥാതന്തുവിന്റെ സങ്കീര്ണ്ണത തന്നെയാണ് ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3നെ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ സിനിമയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ജിത്തു ജോസഫിനെതിരെ ട്രോളുകള് ഉയരുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ദൃശ്യം 3നെ ജിത്തു ജോസഫ് എഴുതി നശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിമര്ശനം.
മാത്രമല്ല, 200 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വേഗതയേറിയ ഹിന്ദി ചിത്രമായി (ധുരന്ധർ 2-ന് ശേഷം). അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ ‘ദൃശ്യം 3: ദി കൺക്ലൂഷൻ’ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അജയ് ദേവ്ഗൺ നായകനായ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ഹിന്ദി വിപണിയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച കളക്ഷനിൽ 9.5 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും, ചിത്രം 200 കോടി രൂപയുടെ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഇതോടെ രൺവീർ സിങ്ങിന്റെ ‘ധുരന്ധർ 2’-ന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വേഗതയേറിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രമായി ഇത് മാറി.
‘സാക്നിൽക്’ (Sacnilk) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 16,075 ഷോകളിൽ നിന്നായി ചിത്രം 19 കോടി രൂപ നേടി. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 216.50 കോടി രൂപയും ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 259.80 കോടി രൂപയുമായി ഉയർന്നു. വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് 9.50 കോടി രൂപ നേടിയതോടെ അവിടുത്തെ ആകെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 81.50 കോടി രൂപയായി. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും കളക്ഷൻ ചേർത്താൽ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള ആകെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 341.30 കോടി രൂപയാണ്.
നിലവിലെ കളക്ഷൻ വേഗത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ദിവസം മുഴുവൻ ഇതേ നില തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ‘ദൃശ്യം 3’-ന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ കളക്ഷൻ 250 കോടി രൂപയിൽ എത്തിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനിടെ ‘ദൃശ്യം: ദി കൺക്ലൂഷൻ’ അനധികൃതമായി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകളെ ദൽഹി ഹൈക്കോടതി വിലക്കി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളാണ് ആകാംക്ഷ കാരണം ദൃശ്യം 3 ഹിന്ദി സിനിമ അനധികൃതമായി പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകള് വഴി കാണുന്നത്.
‘ദൃശ്യം: ദി കൺക്ലൂഷൻ’ എന്ന ചിത്രം അനുമതിയില്ലാതെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ സ്ട്രീം ചെയ്യുകയോ കാണാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് വെബ്സൈറ്റുകളെ ദൽഹി ഹൈക്കോടതി വിലക്കി.