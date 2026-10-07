തിരുവനന്തപുരം : വാഹനങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്താന് കര്ശന നിബന്ധനകളോടെ അനുമതി നല്കി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് . ഗതാഗത കമ്മിഷണര് ജി.സ്പര്ജന് കുമാറാണ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. എന്ജിനും ഷാസിയും ഉള്പ്പെടെ ഏഴ് മാറ്റങ്ങള് വരുത്താനാണ് അനുമതി . മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നതിന് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വേണം.
1988ലെ മോട്ടോര് വാഹന നിയമത്തിലെയും ചട്ടങ്ങളിലെയും വ്യവസ്ഥകള് പ്രകാരമാണ് വാഹനങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്താന് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടത്.വാഹനങ്ങളില് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള് ആര് സിയില് രേഖപ്പെടുത്തണം. നിറം മാറ്റുന്നത് രജിസ്റ്ററിംഗ് അതോറിട്ടിയുടെ അനുമതിയോടെ ആര് സിയില് രേഖപ്പെടുത്തിമാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കേന്ദ്ര മോട്ടോര് വാഹനചട്ടം 121 പ്രകാരമോ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് അതോറിട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങള് പ്രകാരമോ നിരോധിക്കപ്പെട്ട നിറങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് പാടില്ല.
എന്ജിന് മാറ്റുമ്പോള് , വാഹനത്തില് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ മോഡല്, കപ്പാസിറ്റി, പവര് എന്നിങ്ങനെയുളളത് എന്ജിന് ആര് സിയില് രേഖപ്പെടുത്തി മാത്രമേ മാറ്റിവയ്ക്കാനാവൂ. ഒരേ നിര്മ്മാതാവിന്റെ എന്ജിനായിരിക്കണം. മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ എന്ജിന് മാറ്റിവയ്ക്കരുത്.
ഷാസി ഫ്രെയിം മാറ്റവും ബോഡിഘടനയിലെ മാറ്റവും മുന്കൂര് അനുമതിയോടെ ആര് സിയില് രേഖപ്പെടുത്തി അനുവദിക്കും. എന്നാല് ഒരുതരത്തിലുള്ള വാഹനത്തിനായി നിര്മ്മിച്ച ഷാസി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വാഹനത്തിനായി മാറ്റാന് അനുമതിയില്ല. ഇന്ധന ടൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിനും പ്രൊപ്പല്ഷന് സിസ്റ്റം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും വാഹനം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും അനുമതിയുണ്ട്.