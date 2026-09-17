ന്യൂദൽഹി: റഷ്യയ്ക്കും ഇറാനും എതിരായ ഉപരോധ നിയമം യു.എസ്. കോൺഗ്രസ് പാസാക്കിയത് കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇക്കാര്യത്തിലെ തുടർനടപടികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. നേരത്തെ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, 140 കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ചും വിപണിയിലെ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ തുടരുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ വ്യാപാര-വ്യവസായ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനും, ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള എണ്ണ-വാതക വ്യാപാരത്തിൽ കനത്ത തീരുവ ചുമത്താനും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അധികാരം നൽകുന്ന ബിൽ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കിയതോടെയാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
‘ലിൻഡ്സി ഒ. ഗ്രഹാം സാങ്ഷനിംഗ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്റ്റ് ഓഫ് 2026’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ബിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം യുഎസ് സെനറ്റ് പാസാക്കിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 159-നെതിരെ 262 വോട്ടുകൾക്ക് ജനപ്രതിനിധി സഭയും ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകി. ഇനി നിയമമായി മാറുന്നതിനായി ഈ ബിൽ ട്രംപിന്റെ ഒപ്പിനായി സമർപ്പിക്കും.
203 റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് പുറമെ, 58 ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഒരു സ്വതന്ത്ര അംഗവും ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു. ഏഴ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും 152 ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഇതിനെ എതിർത്തു. ട്രംപിന് തീരുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളെച്ചൊല്ലിയായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ എതിർപ്പ് പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്.