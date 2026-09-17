ന്യൂദൽഹി : ഉമർ ഖാലിദിനെ ദേശീയവാദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കർണാടക കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദിന്റെ പ്രസ്താവനയെ എബിവിപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ശ്രാവൺ ബി. രാജ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർവചനത്തെ അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഒരുകാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും ദേശീയവാദികളായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഉമർ ഖാലിദിനെയും ഷർജീൽ ഇമാമിനെയും ദേശീയവാദികളെന്ന് വിളിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നെങ്കിൽ ഷർജീൽ ഇമാമിനും ഉമർ ഖാലിദിനും പത്മശ്രീ നൽകുമായിരുന്നു,” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ പിന്തുണച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ഫ്രീ കശ്മീർ പോലുള്ള വിഘടനവാദ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തിയ വ്യക്തികളെ ദേശീയവാദികളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനും എതിരാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് എബിവിപി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രാവൺ ബി. രാജ് പറഞ്ഞു. സർവകലാശാലകൾ അറിവ്, ഗവേഷണം, യുക്തിസഹമായ സംവാദം, അക്കാദമിക് ചർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇടങ്ങളായി തുടരണം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അക്കാദമിക് രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എബിവിപി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ തീവ്രവാദത്തെയോ ദേശവിരുദ്ധമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ന്യായീകരിക്കാനോ സാധാരണവൽക്കരിക്കാനോ അക്കാദമിക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനു പുറമേ ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളും കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും സർവകലാശാലാ കാമ്പസുകളിലേക്ക് അത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ എബിവിപി എതിർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങളും മറ്റ് പരിപാടികളും വിവാദ വ്യക്തികളെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ സാധാരണവൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറരുത്. കാമ്പസുകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ സംവാദത്തെ എബിവിപി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ രാജ്യത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന് സർവകലാശാലകളുടെ അന്തസ്സും അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷവും ഉപയോഗിക്കരുത്,”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.