ന്യൂദല്ഹി; ദല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെല വിദ്യാര്ത്ഥി യൂണിയന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്എസ് യു ഐ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ തോല്പിച്ച് എബിവിപിയുടെ റിയ ചാദ് വി. രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളിലല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയെന്ന് ദല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥി യൂണിയന് തെരഞ്ഞെുപ്പില് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട :എബിവിപിയുടെ റിയ ചാദ് വി പറഞ്ഞു. വിജയശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു റിയ ചാദ് വി.
സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തില് എന് എസ് യു ഐയുടെ നമ്രതാ ചൗധരിയെയാണ് റിയ ചാദ് വി തോല്പിച്ചത്. റിയയ്ക്ക് 21650 വോട്ടുകള് ലഭിച്ചപ്പോള് നമ്രതാ ചൗധരിക്ക് ലഭിച്ചത് 14,869 വോട്ടുകളാണ്.
: “ഈ വിജയത്തിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏക വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, എന്റെ കാലാവധിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്. ഞാന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളിലല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലാണ് ഞാന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. “. – റിയ ചാദ് വി പറഞ്ഞു.
“അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചത്; അതിന്റെ ഫലമായി എബിവിപിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നേടാനായി. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയായിരിക്കും എന്റെ പ്രധാന മുൻഗണന എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഊന്നിപ്പറയാറുണ്ട്. അതിനുപുറമെ, സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയായാലും പിജി (പേയിംഗ് ഗസ്റ്റ്) താമസസ്ഥലങ്ങളുടെ പരിശോധനയായാലും കാമ്പസ് സുരക്ഷയായാലും, ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞാന് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധയാണ്.”- റിയ ചാദ് വി വിശദീകരിച്ചു.