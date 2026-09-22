കൊച്ചി: തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെൻ്റ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ നടന്ന ക്യാമ്പസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 12 സീറ്റുകളും വിജയിച്ച് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തി അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് (എബിവിപി). സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, ഈ വിജയത്തെ ‘ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച എബിവിപി, ക്യാമ്പസിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എസ്എഫ്ഐ) നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ആധിപത്യം ഇതോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ 12 സീറ്റുകളിലും സംഘടന വിജയിച്ചു. കേരളത്തിൽ സംഘടനയ്ക്ക് ഇതൊരു ‘പുതിയ അധ്യായ’ത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് എബിവിപി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. പ്രവർത്തകരുടെയും അനുഭാവികളുടെയും നിരന്തരമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ വിജയമെന്നും സംഘടന വിലയിരുത്തി.
ദുഷ്കരവും പ്രതികൂലവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നിരുന്നതായി സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.