ധാക്ക : 5,000 ബംഗ്ലാദേശികളുടെ വിസ റദ്ദാക്കി യുഎഇ . യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെയാണ് വിസ റദ്ദാക്കിയതെന്നും , അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ഏകദേശം 5,000 ബംഗ്ലാദേശികൾ തിരികെ പോകാനാവാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ബംഗ്ലാദേശി സർക്കാർ പറയുന്നു . നയതന്ത്രതലത്തിൽ യുഎഇയുമായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ, വിസ റദ്ദാക്കൽ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പലർക്കും ഈ വിസ റദ്ദാക്കൽ നടപടി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ജൂലൈ മുതൽ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയോ ആണ് വിസ റദ്ദാക്കിയ വിവരം അറിയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. യുഎഇയിലെ ചില സ്പോൺസർമാർക്കും ഇത്തരം അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 4,000 വിസകൾ റദ്ദാക്കിയ വിവരം തന്റെ മന്ത്രാലയത്തിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും അറിയാമെന്ന് പ്രവാസി ക്ഷേമ-വിദേശ തൊഴിൽ സഹമന്ത്രി നൂറുൽ ഹഖ് നൂർ വ്യക്തമാക്കി . “അവരിൽ പലർക്കും അവിടെ ബിസിനസ്സുകളും കടകളുമുണ്ട്. നയതന്ത്രതലത്തിൽ വിഷയം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം വിസ റദ്ദായ ബംഗ്ലാദേശികൾ തങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രതിമാസം 15,000 മുതൽ 20,000 ടാക്ക വരെ ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.