കൊച്ചി: കൊച്ചി: മാസപ്പടി കേസില് ഇഡിക്ക് നല്കിയ പ്രധാന മൊഴി പിന്വലിക്കാന് സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കോടതിയെ സമീപിച്ചെന്ന വിവരം പുറത്തായി. സിഎംആര്എല് ചീഫ് ഫിനാന്ഷ്യല് ഓഫീസര് കെ എസ് സുരേഷ്കുമാര്, ചീഫ് ജനറല് മാനേജര് പി.സുരേഷ് കുമാര് എന്നിവരാണ് മൊഴി പിന്വലിക്കാന് 2024 മേയ് 15 ന് സത്യവാംഗ്മൂലം നല്കിയത്.
ഇഡി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടെ പേര് പറയിച്ചുവെന്ന് കെ എസ് സുരേഷ് കുമാര് പറയുന്നു.താന് പറഞ്ഞ യഥാര്ത്ഥകാര്യങ്ങള് ഇഡി മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തില്ലെന്നാണ് പി സുരേഷ് കുമാര് സത്യവാംഗ് മൂലത്തില് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്.
പിണറായി വിജയന് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് കെ എസ് സുരേഷ്കുമാര് മൊഴി നല്കിയെന്നാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത്. എന്നാല് സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സത്യവാംഗ്മൂലത്തില് ഇത് പൂര്ണമായി നിഷേധിക്കുന്നു. മൊഴികള് പരിഗണിച്ച് പിണറായി വിജയനെതിരെ പൊലീസിന് ഇഡി കത്ത് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മൊഴി പിന്വലിക്കാന് നല്കിയ അപേക്ഷയുടെ വിവരങ്ങള് ഇപ്പോള് പുറത്തുവിട്ടത്. മൊഴി നല്കി ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ മൊഴി പിന്വലിക്കാന് അപേക്ഷ നല്കിയിരുന്നു എന്നാണ് സുരേഷ്കുമാര് പറയുന്നത്.