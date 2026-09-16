അയോധ്യ: ബോളിവുഡ് നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ തന്റെ പിതാവും പ്രശസ്ത കവിയുമായ ഹരിവംശ് റോയ് ബച്ചന്റെ പേരിൽ അയോധ്യയിൽ ഒരു ധർമ്മശാല നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു . അനുമതിക്കായി അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി .
അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ അനുരാഗ് ജെയിനാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നിർദ്ദിഷ്ട സൗകര്യത്തിൽ 20 ലധികം മുറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അയോധ്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് താമസ സൗകര്യവും മറ്റ് സംഘടിത സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.
“രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ അയോധ്യയിലെ മഹത്തായ രാമക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, 20 ലധികം മുറികളുള്ള ഒരു ധർമ്മശാല നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതിക്കായി നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചനും അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്,” ജെയിൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഈ നിർദ്ദേശം പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം, അത് പുനഃപരിശോധിക്കുകയും നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യും,” ജെയിൻ പറഞ്ഞു.
അയോധ്യയിൽ ബച്ചൻ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മശാല നിർമ്മിക്കുക. ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്തർക്ക് മികച്ച താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ഈ സൗകര്യം സഹായിക്കുമെന്ന് ജെയിൻ പറഞ്ഞു.