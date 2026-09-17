ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരമനുസരിച്ച് നല്ല കാലവും ചീത്തകാലവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും . ശനി രണ്ടര വർഷമാണ് ഒരു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. വ്യാഴം ഒരു വർഷവും. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റമാണ് നമ്മളെ കൂടുതലും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഏഴര ശനിയും കണ്ടകശനിയും ഒക്കെ അറിയാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്.
വ്യാഴം പന്ത്രണ്ട് രാശിയിലൂടെ ഒരു വട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം എടുക്കും. ഇതിനെ നാം വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറയുന്നു. വ്യാഴം അഷ്ടമത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായ കാലം. ഇതിനെയാണ് കഷ്ടകാലം, കാലക്കേട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
വ്യാഴം ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്നും 2, 4, 5, 7, 9, 11 രാശികളിൽ നിൽക്കുന്നത് നല്ല കാലമാണ്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഗൃഹനിർമ്മാണം, സ്ഥാനക്കയറ്റം, സന്താനഭാഗ്യം, വിവാഹം, ഭാഗ്യം, സർവാഭിഷ്ടം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ.
വ്യാഴം അനുകൂലമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന 1, 3, 6, 8, 10, 12 രാശികളിൽ നിന്നാൽ സകലകാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം, ദുഖിക്കേണ്ടി വരിക, രോഗബാധ, എല്ലാം മുടങ്ങുക, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം, തൊഴിലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അമിതവ്യയം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫലങ്ങൾ.
വ്യാഴം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായ കടബാധ്യതകൾ, ചെലവ് വർധിക്കൽ, മാനസിക സമ്മർദം , വിഷാദം , സന്താനങ്ങൾ മൂലം ദുരിതം, ബന്ധുജനകലഹം എന്നിവ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാം . വ്യാഴപ്രീതിക്കായി വിഷ്ണു ഭജനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം . കൂടാതെ വ്യാഴപ്രീതികരമായ മന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുന്നതും ദോഷപരിഹാരമാണ്.
പരിഹാരമായി ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. മഹാവിഷ്ണുവിന് കദളിപ്പഴം, പാൽപായസം നേദിക്കുക. വ്യാഴ ഗ്രഹത്തിന് അർച്ചന, മഞ്ഞ വസ്ത്രം ചാർത്തുകയും ചെയ്യുക. മധുര പലഹാരങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുക എന്നിവയും ഉത്തമമാണ്.
പ്രഭാതത്തിൽ നെയ് വിളക്ക് കൊളുത്തി ഗായത്രി ജപത്തിനു ശേഷം വിഷ്ണുഗായത്രി ജപിക്കുക . ഭഗവാന്റെ മൂലമന്ത്രമായ ഓം നമോ നാരായണായ നൂറ്റെട്ട് തവണ ജപിക്കുന്നതും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നതും സത്ഫലം നൽകും.