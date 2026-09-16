ടെഹ്റാന്: സൗദിയെ ആക്രമിക്കുമ്പോള് സഹായിക്കേണ്ട സഖ്യകക്ഷിക്കാരായ പാകിസ്ഥാനും തുര്ക്കിയും പേടിച്ച് വിട്ടുനില്ക്കുന്നതോടെ മറ്റ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വീണ്ടും ഇസ്രയേലിന്റെ വാതിലില് മുട്ടി സൗദി അറേബ്യ. കാരണം വിശുദ്ധ കേന്ദ്രമായ മക്കയിലും കൂടി ഹൂതികള് ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് മറ്റ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ, ആത്മാഭിമാനം പോലും പണയം വെച്ച് സൗദി ഇസ്രയേലിന്റെ കാല്ക്കല് വീണ്ടും വീണിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാനുമായും തുർക്കിയുമായും പ്രതിരോധ കരാറുകൾ (മക്ക കരാർ) നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, ഹൂതി സേന ബാബ്-എൽ-മൻദെബ് കടലിടുക്കിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സഹായം തേടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹൂതി സൈനിക നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ സൗദിയെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ (CENTCOM) മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രായേലും സൗദി അറേബ്യയും ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി ‘വല്ല’ (Walla) എന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വാർത്താ മാധ്യമം നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പ്രസ്തുത മേഖലയിലെ ഹൂതി സൈനിക വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ പിന്തുണയിലാണ് സൗദി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സൗദി അറേബ്യയും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അപകടകരമായ തലത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സൗദി-ഇസ്രായേൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ചെങ്കടലിലെ ബാബ്-എൽ-മൻദെബ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പല തീരപ്രദേശങ്ങളും ദ്വീപുകളും ഹൂതികൾ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു. ഇത് സൗദി അറേബ്യയുടെ നാവിക ഉപരോധത്തിനും എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായേക്കാവുന്ന ഭീഷണിയായി മാറി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സൗദി ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി; സെപ്റ്റംബർ 14-ന് ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ 60-ഓളം വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഹൂതി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, സെപ്റ്റംബർ 14-15 രാത്രിയിൽ യെമനിലെ ഒരു ഹൂതി കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ സൗദി ചൈനീസ് നിർമ്മിത ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലായ ‘DF-15’ പ്രയോഗിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ, മിസൈൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് പതിച്ചില്ല. അതേസമയം, സൗദിയുടെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളെയും അതിർത്തി പട്ടണങ്ങളെയും ഹൂതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 14-ന് സൗദിയിലെ ഖാമിസ് മുഷൈത്തിലുള്ള കിംഗ് ഖാലിദ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ ഡസൻ കണക്കിന് ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.