ന്യൂദല്ഹി: ഇന്ത്യ ഇതിനകം 160 ആണവ പോർമുനകൾ (warheads) ഏത് നിമിഷവും തൊടുക്കാന് പാകത്തില് പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ‘ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് സയന്റിസ്റ്റ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതിന് പുറമെ 225ഓളം പുതിയ ആണവ പോർമുനകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്ലൂട്ടോണിയം ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ടെന്നും ‘ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് സയന്റിസ്റ്റ്സ്’ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ശാസ്ത്ര-ആഗോള സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘടനയാണിത്. .
ഇന്ത്യ ആണവായുധ ശേഖരം ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്നു
ഇന്ത്യ ആണവായുധ ശേഖരം ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നത് തുടരുന്നതായി ‘ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് സയന്റിസ്റ്റ്സ്’ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ആണവായുധ ശേഷിയുള്ള വിമാനങ്ങൾ, കരയിൽനിന്നും കടലിൽനിന്നും വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ആണവ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി നിരവധി പുതിയ ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ അടുത്തിടെ വിന്യസിക്കുകയും മറ്റു പലതും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഈ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. .
225 വരെ ആണവ പോർമുനകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് മതിയായ പ്ലൂട്ടോണിയം ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ട്
ഇന്റർനാഷണൽ പാനൽ ഓൺ ഫിസൈൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യ ഏകദേശം 730 കിലോഗ്രാം (ഏകദേശം 170 കിലോഗ്രാം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം) ആയുധ-നിലവാരത്തിലുള്ള പ്ലൂട്ടോണിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “ഒരു പോർമുനയ്ക്ക് ഏകദേശം നാല് കിലോഗ്രാം പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന കണക്കിൽ നോക്കിയാൽ, 140 മുതൽ 225 വരെ ആണവ പോർമുനകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് മതിയാകും,” റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
എങ്കിലും, ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച പോർമുനകളുടെ രൂപകൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആണവായുധങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ (ലോഞ്ചറുകൾ) എണ്ണത്തെയും തരത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആണവായുധ ശേഖരത്തിന്റെ വലുപ്പം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ലേഖനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു; കാരണം, ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികം പോർമുനകൾ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ 160 ആണവ പോര്മുനകള് പ്രവര്ത്തനസജ്ജം
ഇന്ത്യയുടെ കണക്കാക്കപ്പെട്ട 190 ആണവ പോർമുനകളിൽ 160 എണ്ണം പ്രവർത്തനസജ്ജമായ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ഇതിനകം ലഭ്യമാണെന്നും, പുതിയ മിസൈലുകൾക്കുള്ള അധിക പോർമുനകൾ നിർമ്മാണത്തിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.