മക്കൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഭയപ്പെടാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാനും മാതാപിതാക്കളോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഇടമാകണം കുടുംബമെന്ന് നടി സ്വാസിക വിജയ്. തനിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അത്തരമൊരു മാനസിക പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വാസിക പറഞ്ഞു.
“ഗർഭിണിയായി തിരിച്ചു വന്നാലും എന്നോട് പറയൂ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം” എന്ന തരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് അമ്മ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വാസിക പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തുകളിലൊന്നാണ് അമ്മയുടെ ഈ പിന്തുണയെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.
മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആദ്യം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും, എന്തും തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും വൈകാരിക പിന്തുണയും മാതാപിതാക്കൾ നൽകണമെന്നും സ്വാസികയുടെ വാക്കുകൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും നടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.