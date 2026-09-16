ന്യൂദല്ഹി: ജന്മഭൂമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വണ് എപിക്, മെനി സ്റ്റോറീസ്: രാമകഥ എക്രോസ് ഭാരത് ആന്ഡ് ബിയോ ന്ണ്ട്’ ത്രിദിന ദേശീയ കോണ്ക്ലേവിലേക്ക് ഓണ്ലൈന് ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനും പ്രബന്ധ സമര്പ്പണവും അവസാനിച്ചു. ഇനി പങ്കെടുക്കാന് താത്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് സപ്തംബര് 18 മുതല് 20 വരെ കോണ്ക്ലേവ് വേദിയില് നേരിട്ടെത്തി സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനാകാം.
സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷന് വഴി പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് താമസ സൗകര്യമില്ല. കോണ്ക്ലേവിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പരിപാടികളിലേക്കും വേദിയില് സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. സംവാദം, ക്വിസ്, രാമകഥ ട്രെയില്, കാമ്പസ് ട്രഷര് ഹണ്ട്, ഡിസൈന് ചലഞ്ച്, എന്ജിനീയറിങ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഏന്ഷ്യന്റ് ഭാരത്, എഐ ആന്ഡ് ഡിജിറ്റല് ഹെറിറ്റേജ് ലാബ്, കേസ് സ്റ്റഡി മത്സരം ‘രാമരാജ്യം: എ ഗവേണന്സ് മോഡല്’, രാമായണ ടൂറിസം ഐഡിയത്തോണ്, ‘റിവൈവല് ഓഫ് ദ് രാമകഥ സര്ക്യൂട്ട്’, ലീഡര്ഷിപ്പ് ഡയലോഗ്, പോസ്റ്റര് പ്രസന്റേഷന് ആന്ഡ് എക്സിബിഷന്, ഷോര്ട്ട് ഫിലിം/ഡോക്യുമെന്ററി മത്സരം, രാമായണ ഹെറിറ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രഫി/ റീല്സ് മത്സരം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളിലാണ് സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷന്.
കൊച്ചി ഭാസ്കരീയം കണ്വെന്ഷന് സെന്ററിലാണ് ത്രിദിന ദേശീയ കോണ്ക്ലേവ്. 18ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് കോണ്ക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 19നും, 20നും കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രി അര്ജുന് റാം മേഘ്വാളിന്റെയും കേന്ദ്ര തുറമുഖ മന്ത്രി സര്ബാനന്ദ സോനോവാളിന്റെയും സാന്നിധ്യമുണ്ട്. വിവരങ്ങള്ക്ക്: മനോജ്: 94477 63828 (രജിസ്ട്രേഷന്), ഡോ. കെആര്എന് അശ്വിനി: 9493952288 (ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ഈവന്റ്).