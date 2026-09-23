കൊച്ചി: ജന്മഭൂമി സംഘടിപ്പിച്ച ത്രിദിന രാമകഥാ കോണ്ക്ലേവില് അവതരിപ്പിച്ച 144 പ്രബന്ധങ്ങളില് 15 എണ്ണം പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹമായി. പ്രശ്നോത്തരി മത്സരത്തില് രണ്ട് പേര്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ശരത് പരാശര് ഒന്നാം സ്ഥാനവും പി. രാഘവേന്ദ്ര ശ്രീറാം രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. ശൂര്പ്പണഖ സിന്ഡ്രോം: പോക്സോ കേസുകളില് അകപ്പെട്ട പെണ്കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും പ്രതിവിധികളും എന്ന വിഷയത്തില് ഡോ. ജയലക്ഷ്മി ടി.ആര്. അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.
ഇ.കെ. ഹരിപ്രസാദ് വര്മ്മ അവതരിപ്പിച്ച അയോദ്ധ്യ മുതല് അങ്കോര് വരെ: രാമായണത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രസരണവും ഏഷ്യന് നാഗരിക ഇടത്തിന്റെ രൂപീകരണവും, കൃഷ്ണശ്രീ ബാബുവിന്റെ ‘രാഘവ യാദവീയത്തിലെ ദ്വന്ദ്വ ആഖ്യാനത്തിന്റെ സംസ്കൃത വ്യാകരണ തന്ത്രങ്ങള്’ എന്നീ പ്രബന്ധങ്ങളും മികവുപുലര്ത്തി.
പുരസ്കാരം നേടിയവരുടെ പേരും ബ്രാക്കറ്റില് അവതരിപ്പിച്ച വിഷയവും- ഐശ്വര്യ ബിജു (മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെ ഘടന: സംസ്കൃത ഭാണസാഹിത്യത്തിലെ രാമകഥയും ധാര്മിക പ്രമേയങ്ങളും), ഇഷാ ഷാ (വീണ്ടെടുക്കല്: വാല്മീകി രാമായണത്തിലെ ആരണ്യകാണ്ഡത്തില് സീതയുടെ സ്വാഭിമാനപൂര്വമായ പെരുമാറ്റം), ഡോ. അനുപമ എസ്.ആര്. (വനവാസത്തിലെ മനസ്: രാമായണത്തിലെ പ്രതിസന്ധി, മാനസിക പരിണാമം, സമകാലിക മനശാസ്ത്രത്തിലെ സാധ്യതകള്), പ്രൊഫ. ഡോ. അനില്കുമാര് എം. (ഗര്ഭധാരണത്തില് നിന്ന് ജനനം വരെ: രാമായണത്തിലെ ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വികാസവും ആധുനിക ഭ്രൂണശാസ്ത്രവുമായുള്ള സംവാദവും), ഡോ. എസ് സൂര്യ ബാബു (അയോദ്ധ്യയില് നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക്: 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ധര്മം, നേതൃത്വം, ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവയെ പുനര്വിചിന്തനം ചെയ്യുക), അനു (മര്യാദാ പുരുഷോത്തമന് യഥാര്ത്ഥ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം), രമാ കെ. നായര് (പഞ്ചവടിയിലെ ജീവിതം: ശ്രീരാമന്റെ പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം), അങ്കിത ശുക്ല (രാമകഥയും മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും: സമകാലിക അദ്ധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പ്രസക്തിയുടെ വിമര്ശനാത്മക പരിശോധന), വൈഷ്ണവ് പ്രസാദ് (പുരാണ/ ഇതിഹാസ ശൃംഖലകള്: രാമകഥയിലെ സന്ദേശവാഹകര്, ചലനാത്മക കൈമാറ്റം, ആധികാരികതാ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്), അലോക് കുമാര് (മതപരമായ അതിരുകള്ക്കപ്പുറമുള്ള രാമായണം: ബൗദ്ധ, സൂഫി സാഹിത്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള രണ്ട് പഠനങ്ങള്) പി. രാഘവേന്ദ്ര ശ്രീറാം (തെലുങ്ക് ദേശങ്ങളിലെ രാമായണം), അഭിലാഷ് ജി.ആര്. (രാമായണത്തിലെ ഹനുമാന്, ലക്ഷ്മണന്, സുഗ്രീവന്, ബാലി).
രാമായണകാലത്തെ ധാര്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ ഔന്നത്യം, ശാസ്ത്രാവബോധത്തിന്റെ അറിവ്, വാല്മീകി പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്നിവ വിളിച്ചുപറയുന്നതായി പ്രബന്ധങ്ങള് മാറി.