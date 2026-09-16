കൊൽക്കത്ത : മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിഎംസി വിഭാഗം എംഎൽഎമാരായി അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ ടിഎംസി പാർട്ടിയിലെ 10 വിമത അംഗങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ടിഎംസിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് ഇതോടെ സ്ഥിരീകരണമായി.
നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി, ഫിർഹാദ് ഹക്കിം, അരൂപ് റോയ്, സന്ദീപൻ സാഹ, ഷിയുലി സാഹ, അക്രുസ്സമാൻ അൻസാരി, ബിപ്ലബ് മിത്ര, സബീന യാസ്മിൻ, ജാവേദ് ഖാൻ, രതിൻ ഘോഷ് എന്നിവർക്കാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നേതാക്കളോട് മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതായി അഖ്റുസ്സമാൻ അൻസാരി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും സമയമാകുമ്പോൾ ഉചിതമായ പ്രതികരണം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്നും അഖ്റുസ്സമാൻ അൻസാരി പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച്
മമത ബാനർജി വിഭാഗം
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മമത ബാനർജി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശോഭന്ദേബ് ഭട്ടാചാര്യ, ഋതബ്രത ബാനർജിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് ഒമ്പത് നേതാക്കളെയും എംഎൽഎമാരായി അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവവികാസം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
നേരത്തെ ജൂലൈ 7 ന്, വിമത വിഭാഗത്തിലെ 10 അംഗങ്ങളെ എംഎൽഎമാരായി അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശോഭന്ദേബ് ചതോപാധ്യായ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ രതിൻ ബോസിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഈ എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്.