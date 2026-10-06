പത്തനംതിട്ട: കെഎസ്ടിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഒന്നാംഘട്ട എംസി റോഡ് നിര്മ്മാണ കരാര് പുതുക്കലില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ഉണ്ടായത് 100 കോടിയുടെ നഷ്ടം. മരാമത്ത്, ധനകാര്യ വകുപ്പുകളുടെ പിടിപ്പുകേടായിരുന്നു ഈ വന് നഷ്ടത്തിനു കാരണം. എന്നാല് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിയായ മുന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാന് 2011-ല് അധികാരത്തില് വന്ന ഉമ്മന് ചാണ്ടി സര്ക്കാര് തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് വിചിത്രം. ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ 215 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട റോഡ് നവീകരണം സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിലെ താമസം, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡിന്റെ അനുമതി വൈകല്, തര്ക്കങ്ങള് എന്നിവ കാരണമാണ് വൈകിയതെന്ന് ഇടതു സര്ക്കാര് തന്നെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു 2007-ലെ കരാര് പുതുക്കല്.
2002-ല് ആരംഭിച്ച റോഡ് നിര്മ്മാണം 2005 ഡിസംബറിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല് 2006 മെയ് വരെ കരാര് നീട്ടിയിട്ടും ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില് റീ-ടെന്ഡറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് പകരം ‘പതിബെല്ലുമായി സപ്ലിമെന്ററി കരാര് ഒപ്പുവെക്കാനാണ് അച്യുതാനന്ദന് സര്ക്കാര് ശ്രമിച്ചത്. സര്ക്കാരിന്റെ വീഴ്ച്ചമൂലം പദ്ധതി അനന്തമായി നീണ്ടതിനാല് കരാര് തുക വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പതി ബെല് മുന്നോട്ടു വെച്ചു. അല്ലെങ്കില് നിയമനടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും കമ്പനി സൂചന നല്കി.
പതിബെല് 96 കോടിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒടുവില് സര്ക്കാര് 35 കോടി നല്കി.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് 2007 ഡിസംബറില് പതി ബെല്ലുമായി അനുബന്ധകരാര് ഒപ്പുവെച്ചു. ഇതിന്പ്രകാരം പൊതുവായ ഇനങ്ങള് ഒഴികെയുള്ള നിര്മ്മാണസാമഗ്രികള്ക്കും പ്രവൃത്തികള്ക്കും 72.50 ശതമാനം ഉയര്ന്ന നിരക്ക് കരാറുകാരന് അനുവദിക്കാന് സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധിതമായി. പുതുക്കിയ കരാര് മൂലം സര്ക്കാരിന് 60.75 കോടിയുടെ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടായത്. യഥാര്ത്ഥ കരാര് തുകയും പുതുക്കിയ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായ 55.96 കോടിയും റോഡുകള് താല്ക്കാലികമായി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാന് ചെലവിട്ട 4.79 കോടിയും ഉള്പ്പെടെയാണിത്. പതി ബെല്ലിനു നല്കിയ നഷ്ടപരിഹാരം ഉള്പ്പെടെ ആകെ നഷ്ടം 100 കോടിയില് എത്തിയതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദി അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ആണെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കെ കുറ്റം 2006-ല് ചുമതലയില് നിന്നു നീക്കിയ ഗ്യാനേഷ് കുമാറില് ചാരി രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.