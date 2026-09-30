തിരുവനന്തപുരം: എല്പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്ഡേഴ്സ് പ്രതിനിധികള് സര്ക്കാരുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്.പ്രധാന ആവശ്യമായ 1:25 എന്ന അധ്യാപക-വിദ്യാര്ത്ഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കാന് സര്ക്കാര് തയാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് സമരക്കാര് അറിയിച്ചു.അനുപാതം കുറയ്ക്കാതെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിനല്കിയിട്ടും തങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് പറഞ്ഞു..
സര്ക്കാരിന് ഒരു തരത്തിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത ആവശ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളാണ് ചര്ച്ചയില് ഉന്നയിച്ചതെങ്കിലും സര്ക്കാര് ഇതിനോട് യോജിക്കാന് തയാറായിട്ടില്ല. 1:25 എന്ന അനുപാതം മാറ്റാതെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആര്ക്കും ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്നും ഉദ്യോഗാര്ഥികള് പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങള് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തന്നില്ലേ, കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് നിങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് കുറ്റപ്പെടുത്തി. എയ്ഡഡ് മേഖലയില് പണം കൊടുത്താല് ജോലി ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും കോഴ വാങ്ങിച്ച് നിയമനം നടത്തുന്നവര്ക്ക് സര്ക്കാര് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നല്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് ആരോപിച്ചു. സര്ക്കാര് ശമ്പളം നല്കുന്ന മുഴുവന് തസ്തികകളും പിഎസ്സിക്ക് വിടണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി ഉന്നയിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച മുതല് പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് പറഞ്ഞു.