ന്യൂദല്ഹി: ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനുമായി (IBA) നടത്തിയ ചർച്ചകളെത്തുടർന്ന്, സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ നടത്താനിരുന്ന രാജ്യവ്യാപക ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് ബാങ്ക് യൂണിയനുകൾ മാറ്റിവെച്ചു.
അക്കൗണ്ടുകളുടെ അർദ്ധവാർഷിക കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന തടസ്സം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, തിങ്കളാഴ്ച ബാങ്ക് ശാഖകൾ പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ആഴ്ച (five-day banking week) വേണമെന്ന ആവശ്യം പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതിയെ ഉടൻ രൂപീകരിക്കാമെന്ന് IBA സമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (UFBU) പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു.