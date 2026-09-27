പാലക്കാട്: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഇങ്ങനെ തുടര്ന്നാല് സര്ക്കാരിനെതിരെ സമരത്തിനിറങ്ങുമെന്നും യൂത്ത് ലീഗ്. സര്ക്കാര് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉടന് പരിഹരിക്കണം. ഇനിയും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി തുടര്ന്നാല് ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് സര്ക്കാരിനെതിരെ സമരത്തിനിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.
ജനപ്രതിനിധികള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വിവാദങ്ങളില് അകപ്പെടാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യൂത്ത് ലീഗ് പരോക്ഷമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും അനീതി കാണിക്കുകയോ വഴിവിട്ടു സഞ്ചരിക്കുകയോ ചെയ്താല് അതിനെ തുറന്നെതിര്ക്കാനും തിരുത്തിക്കാനും യൂത്ത് ലീഗ് മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു