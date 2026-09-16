കൊച്ചി:തെരുവുനായ നിയന്ത്രണത്തില് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള് എടുത്ത നടപടികള് വിശദീകരിച്ച് എല്ലാ മാസവും പത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതതല സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് നല്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി.
സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ പരിഗണിക്കുന്ന ഹര്ജിയിലാണ് നടപടി.പുരോഗതി മേല്നോട്ടത്തിന് സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതിക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് എ കെ ജയശങ്കരന് നമ്പ്യാര്, ജസ്റ്റിസ് എ കെ പ്രീത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് നിര്ദേശം നല്കിയത്.
ഹര്ജി വീണ്ടും ഒക്ടോബര് 29ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പരിഗണിക്കും. തുടര്ന്ന് എല്ലാ മാസവും മൂന്നാം വ്യാഴാഴ്ചകളിലും പരിഗണിക്കും.
തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കാനും അക്രമാസക്തരായ നായ്ക്കളെ ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കാനുമുള്ള പൊതു നടപടിക്രമങ്ങള് സര്ക്കാര് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചു. നായ്ക്കളെ പിടികൂടുന്നത് മുതല് വന്ധ്യംകരണം വരെയുള്ള പദ്ധതികളടങ്ങുന്നതാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
നടപടിക്രമങ്ങളില് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ കാണുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.
അക്രമാസക്തരായ നായ്ക്കളെയും മാറാരോഗമുള്ളവയെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു നീക്കം ചെയ്യാന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.