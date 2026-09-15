ഇസ്ലാമബാദ്: ഭാരതത്തിന്റെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയും ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തലവനുമായ മസൂദ് അസറിനെ പിടികൂടാന് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്ഥാന്. ഫെഡറല് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ഏജന്സിയുടെ (എഫ്ഐഎ) പുതിയ റെഡ് ബുക്ക് പട്ടികയില് മസൂദ് അസറിനെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി ഉള്പ്പെടുത്തി. ഇയാളെ പിടികൂടുകയോ വിവരം നല്കുകയോ ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് നല്കുന്ന പാരിതോഷികം 20 ലക്ഷം പാകിസ്ഥാനി രൂപയില് നിന്ന് 70 ലക്ഷമായി ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്തു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ നടപടികള് ശക്തമാക്കണമെന്ന സമ്മര്ദം പാകിസ്ഥാന് മേല് നിലനില്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് നടപടി. പ്രത്യേകിച്ച് ഭീകരവാദ ധനസഹായവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും സംബന്ധിച്ച പാകിസ്ഥാന്റെ നടപടികള് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഫിനാന്ഷ്യല് ആക്ഷന് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) വിലയിരുത്തലിന് മുന്നോടിയായാണ് പുതിയ നീക്കം.
ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാപകനും തലവനുമായ മസൂദ് അസ്ഹര് ഭാരതത്തില് നടന്ന നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെക്കാലമായി രാജ്യം തേടുന്ന ഭീകരനാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഗോള ഭീകരരുടെ പട്ടികയിലും ഇയാള് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാരത ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭീകരരുടെ പട്ടികയിലും അസറിന്റെ പേരുണ്ട്.
യാള് പാകിസ്ഥാനില് ഇല്ലെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് ഒളിവിലാണെന്നുമായിരുന്നു അടുത്തിടെ പാകിസ്ഥാന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് സ്വന്തം അന്വേഷണ ഏജന്സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളുടെ പട്ടികയില് അസറിനെ ഉള്പ്പെടുത്തുകയും വന് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
പാകസ്ഥാന്റെ പുതിയ നീക്കം യഥാര്ത്ഥ ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടിയാണോ അതോ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മര്ദം മറികടക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. എഫ്എടിഎഫിന്റെ പരിശോധന മുന്നില് നില്ക്കെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശം നല്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.