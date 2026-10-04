ചെന്നൈ : പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ചാരന് ചോർത്തി നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് 31 കാരനായ ഇന്ത്യൻ നാവികനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ നാവികൻ പ്രദീപ് മുഖർജിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
വിശാഖപട്ടണത്ത് ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിലാണ് മുഖർജിയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച കോയമ്പത്തൂരിലെ നാവിക നേതൃത്വ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐഎൻഎസ് അഗ്രാനിയിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയും 2014 ൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ചേർന്നയാളുമായ മുഖർജിയെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ വനിതാ ഏജന്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ‘ഹണി-ട്രാപ്പിൽ’ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, തന്ത്രപ്രധാനമായ നാവിക ആസ്തികൾ, കപ്പൽ നീക്കങ്ങൾ, വിശാഖപട്ടണം താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ മുഖർജി പങ്കിട്ടു.
തുടർന്ന് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ചാരവൃത്തിയും ഭീകരവാദ ഭീഷണികളും നേരിടാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ കൗണ്ടർ ഇന്റലിജൻസ് (സിഐ) സെല്ലിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതായിരുന്നു അത്.
കൊച്ചിയിൽ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ
പാകിസ്ഥാന്റെ കുപ്രസിദ്ധ ചാര ഏജൻസിയായ ഇന്റർ സർവീസസ് ഇന്റലിജൻസിന് (ഐഎസ്ഐ) വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതിന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലാൻസ് നായിക് ആദർശ് കുമാർ എന്ന ലക്കി അറസ്റ്റിലായി മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച മുഖർജിയുടെ അറസ്റ്റ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്ര സ്വദേശിയായ കുമാറിനെ ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.