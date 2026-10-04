ന്യൂയോർക്ക് : ജമ്മു കശ്മീരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാകിസ്ഥാനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഇസ്ലാമാബാദിലെ സർക്കാരുകൾ അവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നും അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ അവരുടെ മുഴുവൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാറുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി ഉന്നയിച്ച യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ മൂന്നാം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യ വെള്ളിയാഴ്ച വിനിയോഗിച്ചു.
കശ്മീരും ലഡാക്കും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്
ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യവും അവിഭാജ്യവുമായ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും, ഇപ്പോഴും തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിരസിച്ചു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ദൗത്യത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഭവിക മംഗളാനന്ദനാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പാകിസ്ഥാനിലെ സിവിലിയൻ സർക്കാരുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ അവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിലാണെന്നും അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ അവരുടെ മുഴുവൻ കാലാവധിയും പൂർത്തിയാക്കാറുള്ളൂവെന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഭവിക പറഞ്ഞു.
ഇമ്രാൻ ഖാനെ പരാമർശിച്ചു
“ഒരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്, അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അതിവേഗം വഷളാകുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മുൻ ഭരണകക്ഷിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആഭ്യന്തരമായി അസംതൃപ്തി പരിഹരിക്കുന്നതിനുപകരം, പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കൂടാതെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി എന്റെ രാജ്യത്ത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു”- പാകിസ്ഥാൻ നേതാവ് ഇമ്രാൻ ഖാനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭവിക പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാൻ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യ
“രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിലും വ്യക്തമായിരിക്കില്ല. ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നുണകളെ വസ്തുതകളാക്കി മാറ്റുന്നില്ല. സ്വന്തം ആഭ്യന്തര വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ണുവെക്കുന്നതിനുപകരം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പാകിസ്ഥാന് അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി സേവിക്കാൻ കഴിയും,”- ഭവിക മംഗളാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.