ന്യൂദല്ഹി: ആർ.എസ്.എസിന്റെ ലക്ഷ്യം വലുതും വിപുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വെറും 100 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ആര്എസ്എസിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം രചിച്ച:രശ്മി സാമന്ത് ‘ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് യങ്: രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം’ (Hundred Years Young: Rashtriya Swayamsevak Sangh) എന്നാണ് രശ്മി സാമന്ത് രചിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്.
“ആർ.എസ്.എസ് എന്നത് സാധാരണമായ ഒരു സംഘടനയല്ല. തലമുറകളിലൂടെ നീളുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആർ.എസ്.എസ് നടത്തുന്നത്. ‘മനുഷ്യനിർമ്മാണം’ എന്നതാണ് ആർ.എസ്.എസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതൊരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല; തലമുറകളിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്… ഇതുവരെ നാല് തലമുറകൾ മാത്രമേ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ.”- തന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ രശ്മി സാമന്ത് വിശദമാക്കി.
“ആർ.എസ്.എസിന്റെ ലക്ഷ്യം അത്രയും വലുതും, ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അത്രയും വിപുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വെറും 100 വർഷം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”- രശ്മി സാമന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“ആധുനിക ഭാരതത്തെ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിക്കുകയും, ഒപ്പം ഇത്രയേറെ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്ത സംഘടനകൾ വളരെ കുറവാണ്; അതിലൊന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം (ആർ.എസ്.എസ്). ‘ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് യംഗ്’ (Hundred Years Young) എന്ന ഈ പുസ്തകം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പതിവ് വിവരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടന്ന്, മുൻധാരണകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സംഘത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ അവസരം നൽകുന്നു. സംരംഭകർ, നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ, കലാകാരന്മാർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, കായികതാരങ്ങൾ, പൊതുചിന്തകർ എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമുള്ള, വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ (ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, ജൂത സമൂഹങ്ങൾ) നിന്നുള്ളവർ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. സേവ, ഹിന്ദുത്വം, ധർമ്മം, രാഷ്ട്രം എന്നീ ആശയങ്ങളെയും, സംഘത്തിന്റെ നൂറുവർഷത്തെ യാത്രയിൽ അവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെയും കുറിച്ച്, സമകാലികവും അപൂർവ്വവുമായ ഒരു സംവാദമാണ് ഈ പുസ്തകം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.”- ഈ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
“കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വായിക്കുക. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇത് വായിക്കുക. യോജിക്കാനോ വിയോജിക്കാനോ ഇത് വായിക്കുക. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് വായിക്കുക.”- എന്നും ഇതില് പറയുന്നു.
രൂപ പബ്ലിക്കേഷന്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 216 പേജുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില ആമസോണില് 446 രൂപയാണ്.
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് താഴെ പറയുന്നു:
• രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ നൂറുവർഷങ്ങൾ: ‘ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് യംഗ്’ എന്ന ഈ പുസ്തകം, ആർ.എസ്.എസ് നൂറുവർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ, അതിന്റെ സ്വാധീനം, പരിണാമം, സമകാലിക ഭാരതത്തിലെ സ്ഥാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു.
• പുതിയ തലമുറയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ: സംരംഭകത്വം, രാഷ്ട്രീയം, അക്കാദമിക് രംഗം, കായികം, കല, പൊതുജീവിതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള യുവപ്രതിഭകളെ ഈ പുസ്തകം ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. അനുഭവങ്ങൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇവർ പങ്കുവെക്കുന്നത്.
• പതിവ് വിവരണങ്ങൾക്കപ്പുറം: സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ, വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക, തൊഴിൽ, ബൗദ്ധിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നു.
• സേവ, ഹിന്ദുത്വം, ധർമ്മം, രാഷ്ട്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം: ആർ.എസ്.എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ആശയങ്ങളെയും, സംഘത്തിന്റെ നൂറുവർഷത്തെ യാത്രയിലും വിശാലമായ പൊതുജീവിതത്തിലും ഈ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടംപിടിച്ചു എന്നതിനെയും ഈ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുന്നു.
• വിവിധ സമൂഹങ്ങളെയും അതിരുകളെയും കടന്നുള്ള സംവാദം: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമുള്ള, ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, ജൂത സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏറെ സ്വാധീനമുള്ളതും നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു സംഘടനയെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. • വായിക്കാനും, ചോദ്യം ചെയ്യാനും, വിശകലനം ചെയ്യാനും, തീരുമാനമെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ക്ഷണം: എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുമുള്ള വായനക്കാർക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹണ്ട്രഡ് ഇയേഴ്സ് യംഗ്, ആർഎസ്എസുമായി അറിവുള്ള ഇടപെടലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, വായനക്കാരെ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, അതിന്റെ പങ്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും, സ്വന്തം നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും ക്ഷണിക്കുന്നു.