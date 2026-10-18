പാരിസ് :കൂടുതൽ അധ്യാപകരെയും മെച്ചപ്പെട്ട സ്കൂൾ സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഫ്രാൻസിലെ കലാപം മറ്റ് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടരുന്നു. അല്ബേനിയ, ഇറ്റലി, പോര്ച്ചുകള്, ബെല്ജിയം തുടങ്ങി നിരവധി യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെ കലാപം പൊട്ടിപ്പടരുകയാണ്. നിലവിൽ ഫ്രാൻസും അൽബേനിയയുമാണ് തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മൂലം ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത്.
ഫ്രാന്സില് 1800 പേര് അറസ്റ്റില്
ഫ്രാൻസിൽ രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങളാൽ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വിലക്കയറ്റത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള രോഷമാണ്. മറ്റൊന്ന്, സ്കൂളുകളിലെ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് വെട്ടിക്കുറച്ചതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നടത്തുന്ന വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ്. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണ് സ്ഥാനമൊഴിയാന് ഇരിക്കെയാണ് ഈ കലാപം. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ 5.5 ലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തതായും, അതിൽ 1.10 ലക്ഷം പേർ പാരീസിൽ മാത്രം തെരുവിലിറങ്ങിയതായും ഫ്രഞ്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലോറന്റ് നുനെസ് ‘ഫ്രാൻസ് 24’ എന്ന വാർത്താ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. സിജിടി (CGT) യൂണിയൻ കണക്കാക്കിയത് 8,00000 പേർ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ്. തുടക്കത്തിൽ സമാധാനപരമായിരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ പിന്നീട് തീവെപ്പ്, കൊള്ളയടിക്കൽ, പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് വഴിമാറി. രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.
ഞായറാഴ്ച ഫ്രാൻസ് ഉണർന്നത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലേക്കാണ്. ഏകദേശം 1,800 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലോറന്റ് നുനെസ് ഞായറാഴ്ച ‘എക്സ്’ (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ബെല്ജിയത്തില് പൊലീസും കലാപകാരികളും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല്
ബെൽജിയത്തിൽ, പൊതു ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതും കുടുംബച്ചെലവുകൾ വർധിച്ചതും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഫീസോ സർവകലാശാലാ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകളോ വർധിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇത് പിന്നീട് ബെൽജിയത്തിലുടനീളം ജീവിതച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനെതിരായ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നു.
ഇന്നലെ ബ്രസ്സൽസിലും ലിയേജിലും പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. ബെൽജിയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബെർണാർഡ് ക്വിന്റിൻ ഇതിനെ “സമൂഹത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതും ആവർത്തിച്ചു നടക്കുന്നതുമായ കേവല അക്രമം” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
പോര്ച്ചുഗലിലും കലാപം
പോർച്ചുഗലിൽ, ജീവിതച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുറഞ്ഞ വേതനവും, താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ വീട് ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലിസ്ബണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. 2017-ന് ശേഷം ലിസ്ബണിലും മറ്റ് പല നഗരങ്ങളിലും വസ്തുവകകളുടെ വില ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചു; പുതിയ വാടക കരാറുകൾക്കായുള്ള നിരക്കുകളും ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ ഉയർന്നു.
ഇത് യുവ തൊഴിലാളികളെയും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളെയും വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വീട് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് പോലും താങ്ങാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുവെന്ന് പലരും ആശങ്കപ്പെടുന്നു. പോർച്ചുഗലിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രധാനമായും വേതനം, പാർപ്പിടം, ജീവിതച്ചെലവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നു.