ഭോപ്പാൽ : മധ്യപ്രദേശിലെ ഭിന്ദിൽ ലിവിങ് പങ്കാളിയെ കൊന്ന് പുഴയിലെറിഞ്ഞു. സ്നേഹലത എന്ന നഴ്സിങ് ഓഫീസറെയാണ് പങ്കാളിയായ സത്യപ്രകാശ് ജാതവ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനായി മൃതദേഹം അഞ്ച് നദികൾ സംഗമിക്കുന്നയിടത്തേക്ക് എറിയുകയും, പിന്നാലെ ഒന്നുമറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു.
ബിഹാറിലെ നളന്ദ സ്വദേശിനിയായ സ്നേഹലത പഠനത്തിനായാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭിന്ദിൽ എത്തുന്നത്. സ്വകാര്യ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സത്യപ്രകാശുമായി പ്രണയത്തിലായി. സത്യപ്രകാശ് നേരത്തെ വിവാഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യഭാര്യയിൽ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് കഴിയാൻ തുടങ്ങി.
പത്ത് മാസം മുൻപ് സ്നേഹലത ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. എന്നാൽ, കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. തന്നെ ഭാര്യയായി പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹലത ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സത്യപ്രകാശ് യുവതിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ആസൂത്രണം ആരംഭിച്ചു.
തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സ്നേഹലതയെ സമാധാനിപ്പിക്കാനെന്നോണമാണ് സത്യപ്രകാശ് കാൺപൂർ യാത്രയും ഷോപ്പിങ്ങും വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. പോകുന്ന വിവരം സ്നേഹലത സഹപ്രവർത്തകയായ സുഹൃത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഭിന്ദിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചശേഷം, വിജനമായ സ്ഥലത്തുവെച്ച് സത്യപ്രകാശ് സ്നേഹലതയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് മൃതദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇറ്റാവ ജില്ലയിലുള്ള പചനദ പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു. അഞ്ച് നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന ഈ ബിഹീർ മേഖലയിൽ മുതലകളും ചീങ്കണ്ണികളും യഥേഷ്ടം വിഹരിച്ചിരുന്നു. “മൃതദേഹം പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ മുതലകൾ തിന്നുകൊള്ളും, തെളിവൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല” എന്നായിരുന്നു പോലീസിനോട് ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.