തിരുവനന്തപുരം:ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ അല്പശി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര കടന്നു പോകുന്നതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അഞ്ച് മണിക്കൂര് അടച്ചിടും.വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതല് രാത്രി ഒന്പത് മണി വരെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തത്കാലികമായി നിര്ത്തി വയ്ക്കും.
യാത്രക്കാര് അതത് വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ യാത്രാസമയം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതര് അറിയിച്ചു.ഒക്ടോബര്-നവംബര് മാസങ്ങളിലെ അല്പശി ആറാട്ടിനും മാര്ച്ച്-ഏപ്രില് മാസങ്ങളിലെ പൈങ്കുനി ആറാട്ടിലുമാണ് വിമാനത്താവളം ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് അടച്ചിടുന്നത്.ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിയെയും ഉപദേവതകളെയും ശംഖുമുഖം കടലില് ആറാടിക്കുന്നതിനുളള ഘോഷയാത്ര വിമാനത്താവളത്തിന് അകത്തു കൂടിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
1932ല് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂര് രാജാവായിരുന്ന ചിത്തിരതിരുനാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം ശംഖുമുഖത്തിന് സമീപം നിര്മ്മിച്ചത്.അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രീപത്മനാഭന്റെ ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്തിനായി നിശ്ചിത യാത്രാമാര്ഗമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാതയുണ്ടായിരുന്നയിടത്താണ് പിന്നീട് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റണ്വേ വന്നത്.ശ്രീപത്മനാഭന്റെ ആറാട്ടിന് ഈ പാത തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് രാജാവ് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരുമായി കരാര് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.