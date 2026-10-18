കാലിഫോർണിയ:കുടിയേറ്റക്കാരോ പൗരന്മാരല്ലാത്തവരോ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വോട്ടുകൾ ബോധപൂർവ്വം എണ്ണുന്ന കാലിഫോർണിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ദീർഘകാലം ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് ട്രംപ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
പൗരന്മാരല്ലാത്തവരുടെ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് ഫെഡറൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കാണിച്ച് യു.എസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഡി.ഒ.ജെ) ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കൗണ്ടി അധികൃതർക്ക് അയച്ച കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. കാലിഫോർണിയയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള പൗരന്മാരല്ലാത്ത 20,000-ത്തിലധികം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമാക്കാനാണ് തന്റെ ഓഫീസിന്റെ ശ്രമമെന്നും, ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ കോടതിയിൽ തന്നെ തീർപ്പാക്കുമെന്നും ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കൗണ്ടി രജിസ്ട്രാർ-റെക്കോർഡർ ഡീൻ ലോഗൻ വ്യക്തമാക്കി.