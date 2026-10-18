പട്ന: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നിതിൻ നബിൻ ശനിയാഴ്ച രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. പട്നയിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ “വിദേശ ടൂൾകിറ്റ് സംഘത്തിന്റെ കരുക്കളാണ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സംഘത്തിനും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് നവീൻ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വികസന പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ വിധിയെ അപമാനിക്കുകയാണ്’
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ്, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് നിതിൻ നവീൻ ആരോപിച്ചു. അതായത് ബീഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ (SIR) പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഈ സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. 2025 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബീഹാറിൽ SIR പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം എത്ര പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി പരാതികൾ നൽകിയെന്ന് നിതിൻ നവീൻ ചോദിച്ചു.
ബാലറ്റ് പേപ്പർ വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെയും നവീൻ വിമർശിച്ചു. ഈ ആവശ്യം ബീഹാറിനെ കാട്ടുരാജിന്റെ യുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുമ്പ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും ബാലറ്റ് പെട്ടികളും തോക്കിൻമുനയിൽ പിടിച്ചടക്കിയവർ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് നിതിൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ബൂത്ത് പിടുത്തം സാധാരണമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ബീഹാറിനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘വിജയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതിയില്ല’
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, ബീഹാറിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും തോൽക്കുമ്പോൾ അവരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിതിൻ നവീൻ പറഞ്ഞു.
‘രാജ്യത്തെ 140 കോടി ജനങ്ങളും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്’
രാജ്യത്തെ 1.4 ബില്യൺ ജനങ്ങൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിതിൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ തകർക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ ചില ശക്തികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.