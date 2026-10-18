കൊച്ചി : തന്റെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആലുവയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവതി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് വികാരഭരിതമായ ഒരു കത്തെഴുതി. വധുവായ അരുന്ധതി യോഗിയെ ഒരു നേതാവായി മാത്രമല്ല ഒരു മൂത്ത സഹോദരനായും വഴികാട്ടിയായും കത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ രണ്ട് പേജുള്ള വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് യുവതി അയച്ചു. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ വീഡിയോയും തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നേരിടുന്നതിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് അരുന്ധതി തന്റെ കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
ഡിസംബർ 20 നാണ് അരുന്ധതിയും രാഹുലും വിവാഹിതരാകുന്നത്
ഡിസംബർ 20 ന് കേരളത്തിലെ ആലുവയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് അരുന്ധതിയുടെയും രാഹുലിന്റെയും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ അനുഗ്രഹം അവർ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ യോഗിയുടെ അനുഗ്രഹം തനിക്കും രാഹുലിനും വളരെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുമെന്നും അരുന്ധതി തന്റെ കത്തിൽ എഴുതി. വിവാഹത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം തനിക്ക് വലിയ ബഹുമതിയായിരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വീഡിയോ എന്റെ ചിന്താഗതി മാറ്റിമറിച്ചു
അരുന്ധതി തന്റെ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ കത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും തകർന്നു പോകാനുള്ള പ്രവണത ഒരു ബലഹീനതയായി താൻ മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം തന്റെ കസിൻ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നതായി അരുന്ധതി പറഞ്ഞു. വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് വികാരാധീനനായി കാണപ്പെട്ടു. വീഡിയോ കാണിച്ച ശേഷം, യോഗിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവളുടെ കസിൻ ഉപദേശിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വികാരഭരിതനായിരിക്കാനും അതേസമയം അവിശ്വസനീയമാംവിധം ശക്തനാകാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഈ സംഭവം അരുന്ധതിയുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു. കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നത് ബലഹീനതയുടെ ലക്ഷണമല്ലെന്നും വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ദുർബലനാക്കില്ലെന്നും താൻ മനസ്സിലാക്കി.
എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ സംശയിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ യാത്ര എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു.
വികാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിലല്ല, വീണുപോയതിനുശേഷം വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തി ഉള്ളതെന്ന് യോഗിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതായി അരുന്ധതി എഴുതി. വെല്ലുവിളികളെ ബോധ്യത്തോടെ നേരിടുന്നതിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലുമാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അരുന്ധതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ പഠനം തനിക്ക് സ്വയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള ധൈര്യം നൽകി.
“താങ്കൾ എനിക്ക് വെറുമൊരു നേതാവല്ല, ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെയാണ്.”
അരുന്ധതി തന്റെ കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും തന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിന് വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ സന്ദേശവും വിലമതിക്കാനാവാത്തതായിരിക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെ വലുതാണെന്നും എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ലെന്നും അരുന്ധതി സമ്മതിച്ചു. യോഗി ആദിത്യനാഥിന് തന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബഹുമതിയാണെന്ന് അവർ എഴുതി. എന്നിരുന്നാലും, തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും തനിക്കും രാഹുലിനും വിലമതിക്കാനാവാത്തതായിരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും യുവതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.