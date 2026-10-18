ന്യൂദൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക ദൽഹി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഒക്ടോബർ 12 ന് സുപ്രീം കോടതി വളപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ തള്ളിയിട്ടു എന്ന് വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക ആരോപിക്കുന്നത്.
സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ താൻ ഏകദേശം 11 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്ന് വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക പറഞ്ഞു. ആഘാതത്തിൽ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ് കൈകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. അടിവയറ്റിൽ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സർ ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതായി വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക പറഞ്ഞു.
രാഹുലിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം
ഈ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഒരു വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക ദൽഹി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഡിസിപിക്കാണ് വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക റിച്ച പരാശർ പരാതി നൽകിയത്.
ഒക്ടോബർ 12 ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതി വളപ്പിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിട്ടു എന്നാണ് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. പരാതിയിൽ ഒക്ടോബർ 13 ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മരുന്നുകളുമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) 74, 115(2), 131, 125, 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പരാതിക്കാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ നീതിയുക്തവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക ആവശ്യപ്പെട്ടു.