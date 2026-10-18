മുംബൈ, (മഹാരാഷ്ട്ര): ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം ശിവസേനയുടെ വക്താവായ ആനന്ദ് ദുബെ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന വിഭാഗത്തിൽ ചേര്ന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതായി തോന്നുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആനന്ദ് ദുബെയുടെ പ്രതികരണം.
“എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ശിവസേനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു; ‘ഹിന്ദു ഹൃദയ സാമ്രാട്ട്’ എന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. “- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“പിന്നീട് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുകയും, കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ‘യുബിടി’ (UBT) എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. അവിടെയും ഞാൻ പൂർണ്ണ ആത്മാർത്ഥതയോടും അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും, പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകളെ വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, കുറച്ചു കാലമായി എനിക്ക് ഒരുതരം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്ന്, ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു…”- ആനന്ദ് ദുബെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.