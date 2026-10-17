ന്യൂദല്ഹി: യൂണിഫോം ധരിച്ച വനിതാ പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥയുടെ മുഖത്ത് സിജെപി പ്രവര്ത്തകന് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. സിജെപി സമരക്കാരുടെ അക്രമവാസന തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
लोकतंत्र की आड़ में वर्दी पर हमला, CJP की भद्दी राजनीति का सच!
महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारना लोकतांत्रिक विरोध नहीं, कानून और वर्दी का अपमान है।
विरोध का अधिकार है, हिंसा और अराजकता का नहीं!
भारत की जनता वर्दी पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। pic.twitter.com/bXw3WO3Zgn
— BJP (@BJP4India) October 17, 2026
ഈ വീഡിയോ സിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ്. സി.ജെ.പി (CJP)-യുടെ വൃത്തികെട്ട അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഒക്ടോബര് 10ന്റെ സിജെപിയുടെ ജന്തര്മന്തര് മാര്ച്ചിലാണ് ഈ ദൃശ്യം അരങ്ങേറിയത്.
ഒരു വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധമല്ല; മറിച്ച്, നിയമത്തെയും യൂണിഫോമിനെയും അപമാനിക്കലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കലുമാണെന്ന ആരോപണം ഇതോടെ ശക്തമാവുകയാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മറവില് സിജെപി പ്രവര്ത്തകര് അക്രമത്തിനും അരാജകത്വത്തിനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വിമര്ശനമുയരുന്നു.