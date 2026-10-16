ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശ് മാതൃകയിൽ ഭരണമാറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ നേഹ ബോറയ്ക്കെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് മൗലാന ഷഹാബുദ്ദീൻ റസ്വി ബറേൽവി . ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നേപ്പാളോ, ബംഗ്ലാദേശോ, ശ്രീലങ്കയോ ആകാൻ കഴിയില്ലെന്നും , വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പറ്റി മോദി സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘ കലാപം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയെ ബംഗ്ലാദേശാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ല അത് രാജ്യസ്നേഹികൾ കണ്ട് നിൽക്കില്ല. യോഗി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് യുപിയിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാണ് . ബഹ്റൈച്ചിലും സാംബാലിലും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒഴികെ, നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മറ്റ് അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല റാസ്വി . എന്നാൽ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ക്രമസമാധാന നില മോശമായിരുന്നു.
പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് നിയമപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ അവകാശമാണ് . എന്നാൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ‘ മൗലാന റാസ്വി പറഞ്ഞു.