ഹിന്ദുധര്മ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏത് കാര്യത്തിനും ശുഭാരംഭം കുറിക്കുന്നത് ഗണപതി സ്മരണയോടെയാണ്. എതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഏതു പുണ്യകര്മ്മം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും വിഘ്നേശ്വരനായ ഗണപതി ഭഗവാനെ ആദ്യം വന്ദിക്കുന്നു.ഏതു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പും ഗണപതിയെ വന്ദിച്ചാല് വിഘ്നമൊന്നും കൂടാതെ ആ പ്രവൃത്തി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും.
ജീവിതത്തിലുടനീളം ഗണപതി പ്രീതിയോടെ ഇരിക്കാന് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ മഹാശക്തിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാന് അങ്ങേയറ്റം അര്പ്പണബോധത്തോടെ ജപിക്കാന് കഴിയുന്ന നിരവധി മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്.
മഹാഗണപതി മന്ത്രം
‘ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗണപതയേ വര വരദ
സര്വ്വജനം മേ വശമാനയ സ്വാഹാ’
മഹാഗണപതി മന്ത്രം സ്ഥിരമായി ജപിക്കുന്നവര്ക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വശ്യശക്തി ലഭിക്കും. ആര്ക്കും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ചിന്തയുണ്ടാകും. സര്വ്വ സിദ്ധികളും ലഭിക്കുന്ന അത്യുത്തമം ആയതും ഗണപതിമന്ത്രങ്ങളില് വെച്ചേറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ മന്ത്രവുമാണിത്. സത്സ്വഭാവാണ് മന്ത്രജപത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫലപ്രാപ്തി.
ലക്ഷ്മീവിനായകം
‘ഓം ശ്രീം ഗം സൗമ്യായ ഗണപതയേ
വരവരദ സര്വ്വജനം മേ വശമാനയ സ്വാഹാ’
ഇത് ദാരിദ്യശാന്തി നല്കും. ധനാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും ജാതകത്തില് ഓജരാശിയില് നില്ക്കുന്ന ശുക്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും, രണ്ടാം ഭാവത്തില് കേതു നില്ക്കുന്ന ജാതകര്ക്കും ഈ ഗണപതിമന്ത്രം അത്യുത്തമം ആകുന്നു. 108 ആണ് ജപസംഖ്യ.
ക്ഷിപ്രഗണപതി മന്ത്രം:
‘ഗം ക്ഷിപ്ര പ്രസാദനായ നമഃ’
തടസശമനം, ക്ഷിപ്രകാര്യസിദ്ധി എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മന്ത്രജപം അത്യുത്തമം ആകുന്നു. 108 ആണ് ജപസംഖ്യ.
വശ്യഗണപതി മന്ത്രം
ഹ്രീം ഗം ഹ്രീം വശമാനയ സ്വാഹാ’
ദാമ്പത്യകലഹശമനം, പ്രേമസാഫല്യം എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് അതീവ ഫലപ്രദം ആകുന്നു. 108 ആണ് ജപസംഖ്യ.